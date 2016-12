Flyers IJshockeysCool ontvangt bijdrage van Rabobank Coöperatiefonds

HEERENVEEN:Flyers IJshockeysCool heeft een bijdrage ontvangen van € 7500,00 vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van veilige ijshockey uitrustingen voor kinderen die willen kennismaken met de ijshockeysport.

De Flyers IJshockeysCool biedt kinderen vanaf 4 jaar de gelegenheid om kennis te maken met de snelste teamsport van de wereld. Elke zondagochtend kunnen ze in de ijshockeyhal van Thialf onder leiding van ervaren trainers de basis van het schaatsen en van ijshockey leren. De eerste drie lessen zijn zelfs gratis en daarna kunnen ze voor slechts 70 euro voor de rest van het seizoen lid worden. Als ze hun schaatsdiploma hebben behaald en zes jaar of ouder zijn kunnen ze doorstromen naar een team.

IJshockeysCool coördinator Mandy Gooijer is erg blij met de bijdrage van het Coöperatiefonds: “We kunnen nu goede uitrustingen kopen waarmee de jongsten veilig op het ijs kunnen staan”. Ze mocht samen met Flyers voorzitter Lenneart Scheenstra een cheque van € 7500,00 in ontvangst nemen van regiomanager Peter van der Laan van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Net als Gooijer was ook Scheenstra blij met de bijdrage van de Rabobank: “Als club zijn wij blij en vereerd met de mooie bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds. Met deze steun kunnen wij onze ambities ten aanzien van ledengroei verder invullen. We kunnen nu nog meer kinderen, vanaf het eerste moment dat zij het ijs op gaan, in moderne en veilige uitrusting laten ontdekken of onze mooie sport iets voor hen is. Aangezien het een sport is die men met vallen en opstaan leert, is dat natuurlijk een belangrijke vereiste. Tevens hoeven ouders niet op voorhand zelf te investeren in deze uitrusting terwijl men nog niet weet of hun zoon/dochter het een leuke sport zal vinden.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

Voor meer informatie over Flyers IJshockeysCool kunt u terecht op de website van Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen, www.heerenveenflyers.frl.

Fotobijschrift: Flyers voorzitter Lenneart Scheenstra (rechts) en IJshockeysCool coördinator Mandy Gooijer nemen de bijdrage in ontvangst van regiomana ger Peter van der Laan.