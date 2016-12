HEERENVEEN: Heerenveen maakt zich klaar voor kerst. De volgende weken zullen er door heel Heerenveen activiteiten worden gehouden, dus we ze allemaal op een rijtje. Zodat je deze donkere dagen met plezier door kunt gaan.

Kerstmusical

Het Posthuis theater voert 21 tot en met 30 december de kerstmusical Afke’s Elfde (de geboorte van Grutte Pier) op. Deze kerst-familiemusical vertelt het avontuurlijke verhaal van Afke die een elfde kind krijgt genaamd Grutte. Grutte zal volgens een engel de verlosser van het Friese volk zijn! Maar Afke heeft het maar niet gemakkelijk met elf kinderen in huis.

Keltisch kerstconcert

Vrijdag 23 december zal de groep Merain optreden in de Thomastsjerke Katlijk. Hun kerstconcert, genaamd ‘‘A Celtic Christmas”, bestaat uit Keltische kerstmuziek uit Ierland en Groot-Brittanië. Het concert begint om 20:00 uur.

Kerstnachtviering

De jaarlijke kerstnachtviering in Sportstad Heerenveen is ook dit jaar weer gratis. En de viering wordt zaterdag 24 december gehouden om 20:00 uur. Er is een interessant programma. Zo zal dansgroep Salsero Mboka optreden en ook singer-songwriter Elske DeWall zal van zich laten horen. Verdere aanwezigen zijn de brassbands Pro Rege en Advendo. En natuurlijk het Groot Heerenveens Kerstkoor en een kinderkoor. Dit jaar is het thema: We are the world.

Kryst yn ’e Wrâld

Dit jaar is de vijfde editie van de kerstconcerten georganiseerd door sopraan Testje van de Kooi. Het programma bestaand uit klassieke werken en bekende liederen word sfeervol gemaakt door Aart Staartjes die kertsverhalen zal voorlezen. Een deel van de opbrengst van de concerten zal naar War Child gaan. Het concert wordt gehouden in de Terbantster Tsjerke in Terband op zaterdag 24 december om 20:00 uur.

Kerstnacht bij de Kapelle van Haskerdijken

Zaterdag 24 december is er ook de mogelijkheid om naar de de Kapelle van Haskerdijken te gaan om 19:30 en om 21:30 uur. Hier wordt een kerstavond gehouden waar onder andere wordt gezongen, Bijbelteksten worden gelezen en optredens worden gehouden. De entree is gratis en u wordt verwelkomd met warme chocolade melk.

Kerstcircus

Dinsdag 27 december is er om 14:30 ook nog een familievoorstelling in de Sporthal van Akkrum. Het belooft een echte circus show te worden vol met acrobatiek, spectaculaire acts en natuurlijk de humor van Clown Sander.

Knutsel- en voorleesmiddag bij de bibliotheek

Ten slotte is er 29 december voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar ook nog om 16:00 uur een knutsel en voorleesmiddag bij de biliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48. Er zullen glow in the dark lichtjes worden gemaakt en zodra het donker is wordt er voorgelezen en warme chocolademelk gedronken.