Seniorcafé bibliotheek Heerenveen luidt 2017 muzikaal in met Lammert Mink

HEERENVEEN: Op woensdag 4 januari luidt het Seniorcafé van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen het jaar 2017 feestelijk in met muziek van Lammert Mink. De aanvangstijd is 10.15 uur. Alle 55-plussers zijn van harte welkom. Een mooie gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. De toegangsprijs bedraagt €1, inclusief koffie of thee.

Lammert Mink bespeelt diverse instrumenten en neemt deze ochtend zijn trekharmonica mee. Hij is in de ban van Friese en Friestalige muziek. Mink is niet alleen muzikant, maar ook fanatiek verzamelaar van Friestalige muziekstukken en -boekjes. Vrijwel elk Fries muziekstuk dat is uitgegeven heeft hij inmiddels in zijn bezit.