De Streekboer zet kerstactie op touw voor dubbel getroffen vogelgriepboer

HIAURE – Afgelopen week voltrok zich een drama in Hiaure. Voor de tweede keer dit jaar werd op de boerderij van Waddenei vogelgriep geconstateerd. De nieuwe leghennen zaten nog geen zes weken in de stal toen het noodlot wederom toesloeg en alle kippen moesten worden afgemaakt. De Streekboer, een platform via welke Waddenei de eieren aanbiedt, besloot een actie op touw te zetten om de gedupeerde familie Dijkstra een hart onder de riem te steken. Doe mee en stuur de familie Dijkstra een kerstgroet.

Het verhaal achter een product

Via het platform van De Streekboer bieden lokale boeren hun producten aan. Daarnaast staat De Streekboer voor het eerlijke verhaal achter producten en komt het op voor een rechtvaardige prijs voor de boer. Vandaar dat De Streekboer in oktober een actie op poten zette om tienduizenden perfecte biologische bloemkolen, die iets te geel waren geworden door de zon, van de vernietiging te redden.

Waddenei

Ook de familie Dijkstra van Waddenei heeft een prachtig verhaal achter het product dat ze produceren. Uit overtuiging verkozen ze er dit jaar voor om het volledige bedrijf om te schakelen naar biologisch. Middenin de transitie sloeg echter het noodlot toe en werd het bedrijf getroffen door de vogelgriep. Nadat de hennen waren geruimd, stond het bedrijf, zoals wordt voorgeschreven uit voorzorg, nog maanden leeg. Die tijd werd gebruikt om de stallen om te bouwen naar de biologische richtlijnen. Eind oktober kwamen de eerste nieuwe leghennen in de stallen en kon de productie weer op gang komen. Helaas sloeg half december het noodlot dus wederom toe.

Kom ook in actie

Vogelgriep treft niet alleen tienduizenden vogels maar ook mensen. Boeren die vol overgave hun beroep beoefenen raken van de ene op de andere dag alles kwijt. Als dat vervolgens nog een keer in hetzelfde jaar gebeurt dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om weer op te krabbelen en door te gaan. Juist deze boeren verdienen een steuntje in de rug. Vandaar dat De Streekboer iedereen oproept de familie Dijkstra een kerstgroet te sturen. Dit kan door een kaartje te sturen naar het kantoor van De Streekboer, Leitswei 9, 8401CL te Gorredijk. Of door de kerstgroet op zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur mee te nemen naar het verzamelpunt van De Streekboer in de Blokhuispoort te Leeuwarden. De Streekboer zal ervoor zorgen dat de kerstkaarten bij de familie Dijkstra terechtkomen.