Schaatsen met scholen op de ijsbaan in Gorredijk

GORREDIJK: Sinds 16 december ligt er bij de sluis in het centrum van Gorredijk een ware schaatsbaan van 9 bij 20 meter. De baan is voor iedereen toegankelijk, er is muziek en schaatsen kun je lenen.

De vier Opsterlandse buurtsportcoaches hebben geregeld dat alle scholen in Gorredijk en daar omheen doordeweeks komen schaatsen. De buurtsportcoaches zijn tijdens schooltijden altijd bij de baan aanwezig en regelen de ontvangst, het schaatsen, schaatsen slijpen en het uitdelen van de goodiebags. Zoals de buurtsportcoaches zelf zeggen: “het is een groot succes!”.

Kidsrun tijdens Gordykster oliebollenloop

Op 31 december organiseren de vier Opsterlandse buurtsportcoaches tijdens de Gordykster oliebollenloop helemaal zelf een echte ‘kidsrun’. De coaches zetten het parcours uit, regelen de ontvangst en de startnummers, doen de start en finish en de prijsuitreiking.

Meestal doen er zo’n 300 kinderen mee aan deze kidsrun. Groepen 3 t/m 8 kunnen zich opgeven voor verschillende afstanden, de 500m voor groep 3/4, de 1000m voor groep 5/6 en de 1500m voor groep 7/8. De gezamenlijke warming-up is om 12.15 uur, de start om 12.30 uur en de prijsuitreiking om 13.15 uur. Meer informatie op: www.oliebollenloop.nl.