DELFSTRAHUIZEN: De brandweer van Echten werd vrijdagmorgen opgeroepen voor een brand aan de Baalder. Bij aankomst was er rookontwikkeling vanuit de keuken. In de keuken stond een wasdroger in brand.

De brandweer was de brand snel meester. De wasdroger werd naar buiten gebracht. De brand heeft een behoorlijke schade aangericht.