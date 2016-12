Alerte getuige zorgt voor aanhouding inbreker

De getuige zag dat de inbreker in de avond uit een woning aan de Ypk Fan der Fearwei klom en waarschuwde de politie. In de Paulus Akkermanwei wist hij de inbreker vast te houden tot de politie arriveerde. Agenten namen de verdachte over. Hij was op dat moment in het bezit van een hoeveelheid sieraden die vermoedelijk van diefstal afkomstig waren.

Verdachte situatie? Bel 112

Een woninginbraak heeft veel impact op bewoners en omwonenden. Om criminaliteit zoals woninginbraken te voorkomen óf om verdachten aan te houden, is het essentieel dat getuigen bij verdachte situaties direct 112 bellen. De samenwerking tussen burgers en politie is cruciaal voor een veilige woonomgeving. Daarbij is alertheid in de eigen omgeving van groot belang.

Verklein kans op inbraak

Bewoners kunnen diverse maatregelen nemen om de kans op een woninginbraak te verkleinen. Op de website van de politie is hierover veel informatie te vinden. Enkele tips zijn in ieder geval: zorg ervoor dat in een donkere periode in en rondom de woning verlichting brandt. Ook als u afwezig bent. Maak gebruik van tijdschakelaars om verlichting aan of uit te zetten. Kijk er verder naar dat uw huis er ‘bewoond’ uit ziet. Het spreekt voor zich dat ramen en deuren goed afgesloten moeten zijn. Leg waardevolle spullen bovendien nooit in het zicht.