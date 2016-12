Illegaal vuurwerk onderschept bij pakketdienst in Joure

JOURE: Vrijdag 23 december 2016 in de middag is bij pakketdienst DPD in Joure een pakket met illegaal vuurwerk onderschept. In het pakket zat zogenaamd nitraat. Het vuurwerk is in beslag genomen en de verdachte wordt door de politie verhoord.

Het Milieuteam van de politie Noord Nederland is in deze tijd van het jaar actief om dit soort pakketten te onderscheppen. Opvallend daarbij is dat er veel minderjarigen de ontvanger zijn. Dus wij willen daarom ook ouders waarschuwen. Illegaal vuurwerk is niet veilig en kan dus ongewild bij u in huis aanwezig zijn. Bron politie