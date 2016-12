Man aangehouden na inbraak bandenbedrijf

Kort daarvoor ging het inbraakalarm af bij een bandenbedrijf aan de Smidsstraat. De gealarmeerde politie die snel ter plaatse was constateerde dat een ruitje vernield was en dat de dader mogelijk nog in het pand zat.

Tijdens onderzoek werd de verdachte tussen een stapel achter het pand gelegen autoband aangetroffen. Hij had zich daar verstopt en werd aangehouden en ingesloten. De politie stelt een onderzoek in.