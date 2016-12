Sint Thomasluiden & Sint Thomaskuier op 30 december 2016

OUDEHORNE: Van 21 tot en met 31 december worden de boze geesten in Oudehorne weer verjaagd met klokgeluid. Op vrijdag 30 december a.s. geeft de klokluidwedstrijd een extra impuls aan deze aloude traditie. Wandelaars van de kuiertocht kunnen genieten van de mooie omgeving rondom klokkenstoel en klokgelui.



Traditiegetrouw mag een ieder van 21 tot en met 31 december de klokken komen luiden op het kerkhof van Oudehorne. De klokkencommissie Oudehorne heeft dit jaar voor de 50e keer de wedstrijd ‘Wie is de beste klokkenluider van het jaar’ uitgeschreven. Liesbeth Kramer van de klokkencommissie Oudehorne zegt hierover: “Iedere deelnemer probeert de kleine klok een aantal minuten in de juiste muzikale cadans te luiden, dat in samenhang met de grote klok. Wie de grote klok gaat luiden, bepaalt de deelnemer zelf. De kunst is om de slagen van de kleine klok harmonieus tussen die van de grote klok te laten vallen, de zogenaamde ‘vierkante slag’. Een 5-koppige jury beoordeelt vanuit een geblindeerde jurywagen de prestaties van de deelnemer en kent punten toe van 1-10. Degene met de meeste punten wint de bronzen wisselklok.”



Inmiddels ook traditie is de Sint Thomaskuiertocht. De kuierroutes van 5, 10, 15 en 25 km. voeren meest over verharde paden door de prachtige omgeving van Oude- en Nieuwehorne, Oldeberkoop en Jubbega. In dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne is de inschrijving en start. Onderweg zijn er pleisterplaatsen waar u kunt uitrusten en iets lekkers kunt eten en drinken. De organisatoren van de Sint Thomaskuiertocht hopen weer op een massale deelname. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van een duofiets voor Oude- en Nieuwehorne.

Starttijden kuiertocht op 30 december a.s.:

25 km: 9.30-10.30 uur

15 km : 11.00-12.00 uur

10 km: 12.00-13.00 uur

5 km: 13.00-14.00 uur

Kosten: € 5,- (kinderen tot en met 11 jaar gratis).

Wedstrijd Sint Thomasluiden Oudehorne vrijdag 30 december a.s. vanaf 13.30 uur.

Voor iedereen

Beste jeugddeelnemer (tot 23 jaar) maakt kans op bronzen wisselklok

Inleg € 2,-

Voor de deelnemers is er na afloop van de wedstrijd snert met spek op roggebrood, geheel volgens traditie!

Wedstrijdje klokkentouwtrekken (deelnemers tot 14 jaar)

Jeugd tot 14 jaar

Aanvang na reguliere wedstrijd

Aanmelden voor beide wedstrijden bij:

Liesbeth Kramer: 06 25 47 09 50

of Rik Hoekstra: 06 83 09 83 15