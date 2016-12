UNIS Flyers bezorgt HIJS Den Haag vervelende Kerst

DEN HAAG Door vrijdagavond in de Haagse Uithof HIJS Den Haag met 3-7 (0-1, 1-3, 2-3) te verslaan is UNIS Flyers nog de enige ploeg in de BeNe-league die geen enkel punt verspeeld heeft.

UNIS Flyers deed uitstekende zaken in Den Haag. Zowel de Heerenveense ploeg als de opponent uit de Hofstad had tot gisteravond in de reguliere competitie alle duels gewonnen. De mannen van ex-Flyers trainer Chris Eimers hadden 27 punten uit 9 duels verzameld, UNIS Flyers speelde een wedstrijd minder en had dus 24 punten gepakt.

Het belang van het duel was niet alleen de ongeslagen status te behouden, maar had nog een belangrijke insteek. En dat had Flyers-coach Mike Nason zijn ploeg ook goed verteld. Vorig seizoen werd de algehele titel immers verspeeld doordat Flyers geen thuisvoordeel in de finale had. Dat moest dit seizoen hoe dan ook voorkomen worden. Een zege in Den Haag was daarvoor cruciaal.

Zijn ervaren ploeg had dat goed in de oren geknoopt en liet vanaf het begin zien wie de betere was. Na de eerste periode stond er een 1-0 (Marc Nijland) voorsprong op het bord. Al had er wel een ruimere marge bereikt mogen worden, getuige het overwicht en vooral het niet weggeven van kansen.

In de tweede periode maakten de gasten het verschil wel: 4-1. De toon werd al in de eerste minuut na de pauze gezet. Marco Postma vertoefde nog in de strafbank, maar nadat eerst Ronald Wurm in een break een grote kans onbenut liet, was het vlak daarna Adam Bezak die eenzelfde buitenkansje wel op waarde inschatte. De nieuweling maakte fraai 2-0.

Den Haag kwam in een sterke fase weer terug in de wedstrijd via Raymond van der Schuit, maar daarna was UNIS Flyers weer terug bij de les. ,,Zij raakten wat gefrustreerd en pakten enkele onnodige straffen. Zoals ik vooraf al verwachtte speelden wij uiterst scherp en benutten dat soort situaties. Jongens als Marco Postma en Tony Demelinne leven voor dit soort topwedstrijden. Dan staan ze er altijd’’, wist Michael Nason.

Hij zag zijn twee vedetten het verschil maken en de partij beslissen. Eerst haalde Postma in powerplay verwoestend hard uit (3-1) en in de slotseconde van de tweede periode veranderde Tony Demelinne in een dubbele powerplay een schot van Pippo Limnell Finocchairo genoeg van richting om de 4-1 aan te tekenen.

In het laatste part deed de weer sterk spelende Adam Bezak nog van zich spreken. Hij maakte de 6-3 en 7-3, nadat Den Haag nog even terug was gekomen tot 5-3. Aldo van Aalderen had zijn ploeg daarvoor nog op 5-1 gebracht.

UNIS Flyers sloeg dus een dubbelslag. Niet alleen werd de koppositie in poule B veroverd, ook werd de lange reeks van ongeslagen zijn -de laatste nederlaag was in en tegen Geleen om de Ron Bertelingschaal – in stand gehouden.

,,We gaan nu met een heerlijk gevoel Kerst vieren’’, zei Michael Nason met een brede lach. ,,De jongens hebben een paar dagen vrij om met familie en vrienden door te brengen. En dan woensdag de tweede halve finale tegen het Toekomstteam van Tilburg. Voor ons denk ik prima, want wij blijven in ons ritme. Andere ploegen hebben een veel langere break en dat is voor een ijshockeyer toch nadelig.’’

Nason gunde zijn ploeg de kleine pauze meer dan. ,,De jongens hebben het tot nog toe fantastisch gedaan. Beter nog dan vorig seizoen. We kunnen met deze winst in Den Haag met wat minder druk het laatste deel van de competitie spelen. En dan scherp de play offs in’’, keek de coach van UNIS Flyers alvast het nieuwe jaar in.