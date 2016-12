30 december Sint Thomaskuiertocht in Oudehorne e.o

Inmiddels ook traditie is de Sint Thomaskuiertocht.

De kuierroutes van 5, 10, 15 en 25 km. voeren meest over verharde paden door de prachtige omgeving van Oude- en Nieuwehorne, Oldeberkoop en Jubbega. In dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne is de inschrijving en start.

Onderweg zijn er pleisterplaatsen waar u kunt uitrusten en iets lekkers kunt eten en drinken. De organisatoren van de Sint Thomaskuiertocht hopen weer op een massale deelname. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van een duofiets voor Oude- en Nieuwehorne.

Starttijden kuiertocht op 30 december a.s.:

25 km: 9.30-10.30 uur

15 km : 11.00-12.00 uur

10 km: 12.00-13.00 uur

5 km: 13.00-14.00 uur

Kosten: € 5,- (kinderen tot en met 11 jaar gratis).