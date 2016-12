Ruim 3000 bezoekers naar Kerstnacht Sportstad Heerenveen

HEERENVEEN: De Friese zangeres Else DeWall was op kerstavond speciale gast tijdens de elfde Kerstnachtviering in Sportstad Heerenveen.

Zaterdag 24 december werd in Sportstad Heerenveen voor de elfde keer alweer een grote Kerstnachtviering gehouden. Als thema was deze keer gekozen ‘We are the world.’ De toegang was gratis en er kwamen ruim 3000 bezoekers naar de Kerstnacht toe.

Elk jaar probeert de organisatie speciale gasten aan te trekken. Dit jaar waren zangeres Elske DeWall en dansgroep Salsero Mboka aanwezig om een aantal optredens te verzorgen. Natuurlijk verleenden ook brassband Pro Rege en het Groot Heerenveens Kerstkoor en een groot kinderkoor weer hun medewerking. Bij de ingang zorgde brassband Advendo uit Oudeschoot voor muzikaal onthaal.

Kerst is het feest van hoop en nieuw leven en verdrijft de angst: ‘We are the world, we are the ones who make a brighter day’ in de woorden van Michael Jackson. Dit beroemde lied werd dan ook op de Kerstavond gezongen.

