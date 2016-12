HEERENVEEN: Maandagmiddag is de brandweer van Heerenveen opgeroepen voor een loshangend reclamebord aan de Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen. Een deel van het reclamebord zat los. De brandweer heeft met hulp van een hoogwerker het loshangende reclamebord verwijderd.

Het KNMI meldt dat er later op de middag en in de avond er in het noorden van het land kans op zware windstoten van 75- 90 km/uur zijn. In de tweede helft van de avond neemt de wind weer af.

©Foto Flitsnieuws.nl