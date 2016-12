Curling Club Fryslân organiseert Inloopavond in Thialf

HEERENVEEN: Curling Club Fryslân organiseert op dinsdag 27 december 2016 een Curling Inloopavond, in het vernieuwde Thialf te Heerenveen. Altijd al eens het voornemen gehad om te gaan Curlen?? Dit is je kans!! Meld je aan via: info@fryskecurlingclub.nl Ook voor Rolstoelers, want bij CCF zijn gecertificeerde Wheelchair Curling Instructeurs aanwezig!!

Aanvang 20.00 uur tot 21.30 uur Vol = Vol en deelname is Gratis !!

Curling Club Fryslân organiseert op woensdag 28 december 2016 een inloopavond in de Elfstedenhal te Leeuwarden.

Altijd al eens het voornemen gehad om te gaan Curlen?? Dit is je kans!! Meld je aan via: info@fryskecurlingclub.nl Ook voor Rolstoelers, want bij CCF zijn gecertificeerde Wheelchair Curling Instructeurs aanwezig. Aanvang 19.00 tot 20.30 uur Deelname is Gratis, Vol = Vol!!