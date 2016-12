Gezellig kerstfeest in sporthal De Duker Noordwolde.

Noordwolde- Afgelopen zaterdagavond op kerstavond vanaf 20.00 uur een kerstsamenzang met als thema Kerst Dichtbij in sporthal De Duker Noordwolde.

Bij de ingang werden de bezoekers verwelkomt op de muziek van de Woudklank, decoratie op achterwand was versierd door OBS De Velden Noordwolde-Zuid.

De kerstsamenzang werd georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Noordwolde in samenwerking met Nortepé Singers en Muziekvereniging De Woudklank, Lizzy Hoeymakers, Nimda Schelhaas, kinderen uit Noordwolde; Lisa,Linda,Lila,Nynke.

De leiding was in handen van Lizzy Hoeymakers uit Noordwolde-Zuid. De sporthal was goed gevuld met bezoekers en werden gevraagt om mee zingen de jeugd die dat wilde konden mee optreden met de woudklank en werd daar door één groot samenzang.

Na afloop werden alle bezoekers bij de uitgang een kerstkransje aangeboden, en konden zo snoepende weg huiswaarts keren om kerstavond te vieren.

Foto Henk Diever