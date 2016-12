Jelmer van Brunschot uit De Knipe in rolstoelbasketbal selectie voor het EK onder 22

Deelname aan het EK is een mooie mogelijkheid om de eerste stappen te zetten in de nieuwe cyclus naar de Paralympische Spelen in Tokyo. Er bestaat altijd een kans dat een aantal van deze jeugdinternationals in de toekomst naar de Paralympics wordt afgevaardigd”, zegt Irene Sloof, CTO-coach en hoofdcoach van de EK-selectie. Samen met assistent John Licht vertrekt zij op 8 januari met twaalf jonge getalenteerde sporters naar Italië. Het EK U22 wordt gespeeld met gemengde teams. Er kunnen dus zowel mannen als vrouwen worden geselecteerd.

De selectie van de Nederlandse EK-ploeg bestaat uit:

Ali Alkanaany

Lindsay Frelink

Arjan Mehmetaj

Anil Cegil

Abraham Mamu Adisso

Fabian Jansen

Quinten Zantinge

Arie Twigt

Joost Morsinkhof

Bo Kramer

Jelmer van Brunschot

Walter Vlaanderen

De staf bestaat wordt gevormd door:

Irene Sloof (hoofdcoach)

John Licht (assistent-coach)

Paul Dingemans (fysiotherapeut)

Toine Klerks (teammanager)

Quinten Zantinge en Bo Kramer zijn de meest ervaren rolstoelspelers in de selectie. Zij hebben al Paralympische ervaring. De andere geselecteerden speelden nog niet eerder op een eindtoernooi. De jongste speler van de ploeg is Ali Alkanaany, die met zijn 13 jaar waarschijnlijk ook de jongste van het hele toernooi zal zijn.

Nederland neemt het bij het EK rolstoelbasketbal voor U22-teams in de groepsfase op tegen het sterke Duitsland, Israël en gastland Italië. Dat is het resultaat van de loting afgelopen vrijdag. De Nederlandse U22-rolstoelbasketballers doen onder leiding van bondscoach Irene Sloof van 8 t/m 15 januari mee aan het eerste toernooi van 2017. Van de twaalf geselecteerde jeugdinternationals spelen of speelden er elf in de Cruyff Foundation Junior league.

In de voorbereiding speelt Oranje op Papendal nog enkele oefenwedstrijden, waaronder op 28 december tegen Gembo Players uit Antwerpen. Sloof geeft aan dat ze ieder wedstrijd spelen om te winnen. “Ook al hebben we een jonge ploeg met weinig wedstrijdervaring op internationaal niveau.” In het deelnemersveld staan Engeland, Duitsland en Turkije er om bekend een sterke jeugdploeg af te vaardigen. Nederland is er voor het eerst in lange tijd weer bij.