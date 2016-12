Bijzonder Bizar: een verhaal over autisme in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op woensdagavond 11 januari houdt Jolanda Lovers een lezing over haar boek Bijzonder Bizar in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Aan de hand van dit boek deelt Lovers haar ervaringen als ouder van een kind met een autisme spectrum stoornis, dat daarbij erg slechtziend is. Na de pauze is er volop gelegenheid om vragen te stellen. De avond begint om 20.00 en duurt tot 22.00 uur. Aanmelden is gewenst. De bibliotheek organiseert deze lezing samen met de regio Friesland van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

Het boek Bijzonder Bizar gaat over een moeder binnen een gezin, waarvan het 8-jarige dochtertje plotseling slechtziend wordt. Het kind wordt hysterisch, angstig, begint te hallucineren en wordt depressief. Tijdens een opname in een psychiatrische kinderkliniek wordt duidelijk dat zij een aan autisme verwante stoornis heeft, gecombineerd met een visuele beperking. Dit heeft een funeste uitwerking op het gezin. Naast deze problemen heeft de moeder veel meer aan haar hoofd, namelijk persoonlijk overleven. Het huwelijk en de kinderen kosten haar enorm veel energie en zo levert zij steeds meer in. En dan is er nog die boze buitenwereld…

De entreeprijs voor deze lezing bedraagt €3,50 voor leden en €5,- voor niet-leden van de bibliotheek, inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers. Aanmelden kan bij de servicebalie in de bibliotheek, via www.bibliotheekheerenveen.nl en telefonisch (0513-626675).