Genoeg van teveel? Workshop Ontspullen in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: De term ‘ontspullen’ duikt de laatste tijd overal op. Wat is het precies en hoe ziet een huis eruit als het ‘ontspuld’ is? Op maandagavond 9 januari geeft professional organizer Johanna Hoekstra een workshop in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein te Heerenveen voor wie genoeg heeft van een teveel aan spullen. Deze start om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur afgelopen zijn. Aanmelden is verplicht.

Door de jaren heen verzamelt een mens heel veel mooie en handige voorwerpen, en ook veel dingen met een speciale herinnering of emotie. Na verloop van tijd kan dit echter een rommelig huis en een onrustig gevoel opleveren.

Johanna Hoekstra van It Oersicht gaat in deze workshop op zoek naar de waarde van al die spullen die het overzicht in huis wegnemen. Aan de hand van het verhaal over een hoarder, een problematisch verzamelaar die ze begeleidt, maakt ze duidelijk hoe verstikkend spullen kunnen werken. Hoekstra legt uit dat de angst om los te laten een van de belangrijkste redenen is om er maar niet aan te beginnen. Maar weegt deze angst wel op tegen alle voordelen?

Door middel van testjes komen de deelnemers er achter welke rol spullen in hun leven spelen en hoe hard ze aan ontspullen toe zijn. Wie ervan overtuigd is dat er actie moet worden ondernomen, leert vervolgens deze uitdaging in drie stappen aan te gaan, zodat alleen overblijft wat echt de moeite waard is.

Aanmelden voor deze workshop kan in de bibliotheek, telefonisch (0513-626675) en via bibliotheekheerenveen.nl. De toegangsprijs bedraagt €5,- voor leden van de bibliotheek. Niet-leden betalen €6,50.