Oudejaarsuitstuif 30 december voor leden van de OOVH

HEERENVEEN: Op 30 december 2016 houd de OOVH [Onafhankelijke ouderen Vereniging Heerenveen] een Oudejaarsuitstuif voor leden van de OOVH, die hebben gratis toegang op vertoon van hun ledenpas.

Leden van andere ouderen verenigingen zijn ook van harte welkom voorhun is de entree € 10.=

De avond staat in het teken van gezellig samenzijn met oliebollen en een drankje. We hebben gekozen om het jaar 2016 op deze wijze af te sluiten, in januari zijn er al meer dan genoeg nieuwjaarsrecepties, vandaar de keuze om het op deze manier te doen.