Vijf sterren en goud voor Oliebollen Bakkerij Boonstra – Nu thuisbezorgd

Vijf sterren en goud De oliebollen van de Bakkers Boonstra zijn bij de landelijke Echte Bakkers Oliebollen competitie beoordeeld met 5 sterren. Door het NBC zijn ze beoordeeld met ‘goud’. Een super prestatie. Slecht 14 bakkers wisten door te dringen tot de finale, waaronder ook de gebroeders Boonstra. Ieder jaar sluiten beide bedrijven gezamenlijk het jaar of door het bakken van oliebollen.

Oliebollen thuis bezorgd:

Vanaf dinsdag 27 t/m zaterdag 31 december bestaat de mogelijkheid om de bekroonde oliebollen bij u thuis te laten bezorgen door de oliebollenkoerier. Van ‘s morgens 9 uur tot ’s middags 14 uur worden de oliebollen bezorgd in de regio Akkrum – De Knipe – Heerenveen. Binnen 2 uren na de bestelling wordt de bestelling bij u afgeleverd.

Oliebollendoos bestellen De oliebollendoos bevat 14 oliebollen, 7 gevulde en 7 naturel oliebollen, bestrooid met poedersuiker en kan zo op tafel worden gezet. Bestellen kan voor deze gelegenheid via de oliebollenkoerier Duco Boonstra, telefoonnummer: 06-11930198.

Jaarafsluiting met bekroonde oliebollen De Bakkers Boonstra bieden iedereen in de regio de mogelijkheid het jaar 2016 tradidioneel af te sluiten met heerlijke bekroonde oliebollen, maar natuurlijk ook met al de andere smakelijke producten.

Kijk en bestel voor het assortiment in Akkrum op: www.broodbanket.frl | info@broodbanket.frl | 0566-652196 En neem contact op met de winkels in Heerenveen en De Knipe via: bestellen@bakkerijboonstra.nl | 0513- 688290

Een waardige afsluiting met een Top Oliebol en op naar een Smaakvol 2017! ———————————————————————————————–