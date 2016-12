Vrouw uit De Fryske Marren aangehouden voor autobrand

Die middag ontdekte een omstander rond 13.00 uur dat bij het winkelcentrum Leuvensbroek in Nijmegen een auto in de brand stond. Al snel werd duidelijk dat het om brandstichting ging. Na onderzoek kwam de politie onder andere op aanwijzingen van getuigen de vrouw op het spoor. Ze is aangehouden voor verhoor en verder onderzoek.