UNIS Flyers kan zich vanavond kwalificeren voor de bekerfinale

HEERENVEEN: Na de thuisoverwinning op Tilburg Trappers begin december kan UNIS Flyers zich woensdagvond kwalificeren voor de bekerfinale. Hiervoor is een overwinning in Tilburg noodzakelijk. Om 20:00 uur is de face-off in Tilburg.

Met een 6-1 overwinning boekte UNIS Flyers op 4 december de eerste overwinning in de serie. Tilburg Trappers kwam eerst op voorsprong en vervolgens wist UNIS Flyers de wedstrijd te kantelen. “Het is belangrijk dat we ons vasthouden aan ons strijdplan. Dat deden we in het eerste duel goed. We kwamen op achterstand, maar bleven volgens ons plan spelen. Uiteindelijk kregen we steeds meer ruimte en konden we scoren,” blikt hoofdcoach Mike Nason terug.

Door blessureleed mistte Tilburg veel spelers. De verwachting is dat de ploeg nu completer is, maar mist nog steeds een paar spelers. Nason waakt echter voor onderschatting: “Ze hebben een jonge talentvolle ploeg die voor haar laatste kans op de bekerfinale strijdt. In play-offs is de wedstrijd wanneer je een ploeg uit de competitie kan stoten altijd het moeilijkste.”

Afgelopen vrijdag wist UNIS Flyers een klinkende zege te boeken in Den Haag. Met een 3-7 overwinning ging de ploeg terug naar Heerenveen. “Vrijdag speelden we erg goed. We werkten hard en waren geconcentreerd. Woensdagavond tegen Tilburg wil ik een ploeg zien die 60 minuten ijshockeyt. In eerdere wedstrijden tegen Tilburg dit seizoen hebben we meer kansen gecreëerd dan zij. Het is aan ons vanavond om opnieuw te laten zien dat we de betere ploeg zijn.”