3 personen aangehouden voor diefstal brandstof

Terwispel: De politie heeft twee mannen en een vrouw aangehouden ter zake diefstal brandstof. Op 27 december 3.30 uur kwam er een melding binnen bij de politie dat er bij een tankstation langs de A 7 was getankt, maar er was niet betaald.

De pompbediende had het kenteken genoteerd en had deze doorgegeven aan de politie. Uit de systemen van de politie bleek dat de kentekenplaten op 24 december waren gestolen. De politie zag de auto in Groningen op de N370 rijden en in de auto zaten personen die aan het signalement van de pompbediende voldeden. Daarop zijn alle drie inzittenden aangehouden ter zake diefstal brandstof.

In de auto is ook nog een jerrycan met brandstof aangetroffen welke mogelijk ook van diefstal afkomstig is. Het drietal uit Groningen ,twee mannen en een vrouw, van 29, 33 en 21 jaar zijn ingesloten te Leeuwarden voor verhoor en onderzoek. De auto en jerrycan zijn in beslag genomen.