70 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

Agenten kwamen het vuurwerk op het spoor dankzij een anonieme tip. De 59-jarige bewoner werd als verdachte gehoord. Tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt. De dozen met het illegaal vuurwerk zullen worden vernietigd.

Zeer gevaarlijk vuurwerk

Knalvuurwerk, zoals de Cobra hoort samen met de lawinepijlen, mortierbommen, flowerbeds en romeinse kaarsen tot de zogenoemde Big 5 van zwaar, illegaal vuurwerk. Deze vuurwerksoorten geven door de enorme hoeveelheid flitspoeder die er in zit risico op massa-explosie. De explosieve kracht is vele malen meer dan een handgranaat. In goedgekeurd consumenten vuurwerk zit zwart buskruit en dat is lang niet zo gevaarlijk.

Aanpak politie

Om de handel in illegaal zwaar vuurwerk tegen te gaan, heeft de politie specialisten in dienst. Zij surveilleren herkenbaar en onherkenbaar, houden gerichte acties en geven opvolging aan uw meldingen. Daarnaast houden zij nauwlettend sociale media in de gaten.

Info? Meld het!

Als politie zijn we namelijk mede afhankelijk van uw meldingen. Wij doen dan ook een beroep op u om de handel, het bezit van illegaal vuurwerk of het vroegtijdig afsteken ervan te melden. Dit kan via het algemene telefoonnummer van politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.