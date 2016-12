‘Back to back’ doel van UNIS Flyers

TILBURG – UNIS Flyers gaat woensdag 18 januari op herhaling. Vorig seizoen speelden de Heerenveners de bekerfinale. Woensdagavond werd de eindstrijd weer bereikt ten koste van Toekomstteam Tilburg Trappers.

,,Dat we de finale weer gehaald hebben is prachtig. Maar het is al heel lang geleden dat Flyers een ‘back to back’ gerealiseerd hebben. Daar willen we dus voor gaan’’, reageerde coach Mike Nason na afloop van het tweede halve finaleduel.

Nason doelde op het prolongeren van de de nationale beker. Vorig seizoen wonnen de Heerenveense ijshockeyers na veertien jaar weer eens de beker. Toen werd Geleen verslagen en die ploeg lijkt ook de tegenstander op 18 januari te worden.

,,Zijn wij favoriet?’’, herhaalde Nason. ,,Dat moet je eigenlijk aan Geleen vragen als die inderdaad ten koste van Zoetermeer de finale halen. Maar het blijft één wedstrijd waarin van alles kan gebeuren. Dat wij de geweldige ervaring van vorig seizoen nog eens mee willen maken, lijkt me logisch.’’

Op 4 december zette UNIS Flyers al een forse stap naar de eindstrijd. In dat eerste halve finaleduel werd Toekomstteam Tilburg Trappers met een 6-1 nederlaag naar Brabant gestuurd.

Een overwinning gisteravond in het Tilburgse ijspaleis Stappegoor was voldoende om de best of three-serie te beslissen. ,,We hebben de jongens weer verteld dat we ‘no mather what’ ons gameplan moesten volgen. Dan zouden we ze, net als in het eerste duel, wel kapot spelen.’’

Zijn ploeg hield zich keurig aan de voorgehouden tactiek. Daardoor werd het tweede treffen een kopie van de eerste versie. Trappers kwam hard in de eerste periode en nam ook een voorsprong door Jeroen van den Broek. Mark Hoekstra zette UNIS Flyers vlot daarna op 1-1.

Het duurde tot in de tweede periode dat Trappers stand hield. Maar toen sloeg de vermoeidheid langzaam maar zeker toe. Het resulteerde in een al beslissende 4-1 voorsprong bij de tweede pauze. Ronald Wurm, Pippo Limnell Finocchiaro en Tony Demelinne waren de Heerenveense doelpuntenmakers.

Ook in de derde periode was UNIS Flyers een klasse beter. De 7-2 eindstand (Ronald Wurm en tweemaal Kevin Nijland) was conform het krachtsverschil. Mike Nason: ,,Over drie weken weer de bekerfinale. Dat zijn duels waar jongens als Marco Postma, Ronald Wurm en Tony Demelinne voor ijshockeyen. Dat geeft veel vertrouwen voor beker prolongatie.’’