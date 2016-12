Film in de kerstvakantie in bibliotheek Heerenveen

Op donderdag 5 januari (tijdens de kerstvakantie) wordt voor kinderen van 7 tot 12 jaar een film vertoond in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Aanmelden is gewenst.

De titel van de film mag nog niet worden verklapt, maar het gaat over een mislukte uitvinder die per ongeluk een zeer krachtig schetenpoeder heeft uitgevonden. Je kunt er zelfs mee door de lucht vliegen! Het is een erg grappige, maar ook spannende film want meneer Thrane en zijn twee gemene zoons willen het poeder stelen om er slechte dingen mee te doen.

De kaartjes kosten €2, inclusief iets lekkers tijdens de film. Aanmelden kan via www.bibliotheekheerenveen.nl, telefonisch (0513-626675) en bij de servicebalie in de bibliotheek.