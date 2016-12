Vuurwerkverkoop knalt weer los bij Magic Vuurwerk!

GORREDIJK: Donderdag is de officiele eerste verkoopdag voor het vuurwerk. De verkoop van vuurwerk is voor dit jaar toegestaan op 29, 30 en 31 december 2016. Bij Magic Vuurwerk in Gorredijk verwacht men weer een topdrukte. Net als voorgaande jaren zal er weer volop gezocht worden naar het mooie, knallende en sierlijke vuurwerk in de winkel aan de Wetterwille.

Ondernemer De Graaf is al zeer tevreden over het assortiment. Vooral dit jaar is er een verdubbeling geweest in de verkopen via de webwinkel. De klanten komen niet meer alleen uit Gorredijk e.o. maar ook uit Amsterdam, Groningen, Den Haag, Den Helder en Kolderveen. En daar is De Graaf best trots op! Ze hebben dan ook het mooiste vuurwerk uit de omgeving!

Wat opvalt is dat het duurste en zwaarste vuurwerk via de webwinkel wordt besteld. Mensen willen het beslist hebben en niet teleurgesteld zijn dat het op de verkoopdagen al op is.

Magic Vuurwerk Collectie: Een collectie van mooi siervuurwerk met de Fryske namen: Nijjiersdei, It Giet Oan, Keatsen, Skutsjesilen en het Fryske Hinder. Deze vuurwerk pakketten alleen verkrijgbaar bij Magic Vuurwerk!

Vuurwerk mag alleen afgestoken worden op 31 december van 18:00 tot 1 januari 2:00

Magic Vuurwerk Gorredijk

Wetterkant 8 (ind.Overtoom)

Gorredijk

0513-461933

Kijk ook op www.magic-vuurwerk.nl