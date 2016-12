Oudehorne: Dit jaar bestaat het Sint Thomas luiden vijftig jaar. Voor de jeugd werd er een speciale wedstrijd “klokken touwtrekken” georganiseerd. Ook waren de bekers en prijzen te zien van vele deelnemers uit de afgelopen jaren.

Het Sint Thomas luiden was bedoeld om de boze geesten aan het einde van het jaar te verdrijven. In Friesland wordt er nog geluid in Katlijk en Oudehorne.

Foto’s: Frank Vink