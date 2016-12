Verdachte van inbraak aangehouden bij veerboot op Schiermonnikoog

De politie kreeg de melding dat er in drie kamers in het hotel was ingebroken. Dat zou op dinsdagmiddag 27 december zijn gebeurd. Ook was er op woensdagochtend 28 december een geldbedrag weggenomen uit een kantoorruimte van het hotel. Uit de kamers werden onder andere twee portemonnees en een blue tooth speaker weggenomen. De verdachte kon de hotelkamers binnenkomen omdat hij vermoedelijk de sleutel had weggenomen van een van de schoonmaaksters. Nadat agenten de aangifte hadden opgenomen belde donderdagmiddag een van de aangevers op. Er was zojuist contactloos betaald met de weggenomen pinpas bij een supermarkt op het eiland. Agenten hebben gelijk bewakingsbeelden bij de supermarkt bekeken. Daarop was te zien dat de jongen betaalde met de gestolen pas. De agenten hebben een printscreen gemaakt en gingen posten bij de veerboot die even later zou vertrekken naar de vaste wal. Daar liep de 17-jarige tegen de spreekwoordelijke lamp. Hij werd aangehouden. Tijdens de fouillering troffen agenten een geldbedrag aan dat overeenkwam met het weggenomen geld uit het kantoor van het hotel. De verdachte zit nog vast. De politie gaat verder met het onderzoek.