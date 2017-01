Agressieve hond gedood na diverse aanvallen

De drie honden bleken achteraf te zijn uitgebroken van een bedrijfsterrein aan de James Wattstraat. De dieren waren niet gechipt, waardoor de eigenaar niet achterhaald kon worden. De eigenaar, een 44-jarige inwoner van de gemeente Dongeradeel, meldde zich echter even later bij de plaats van het incident. Hij was verrast over het uitbreken van zijn honden en gaf aan het incident te betreuren. De medewerker van de dierenambulance is vanwege zijn verwondingen aan een arm door een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De twee honden die onder controle werden gebracht zijn overgeleverd aan de eigenaar. Hij wordt aansprakelijk gesteld voor de aangebrachte schade en het letsel. De politie onderhoudt contact met hem om vervolgafspraken over de afhandeling van het incident te maken.