Crowdfunding voor Olympische bobsleedroom

HEERENVEEN – Een crowdfunding campagne moet bobsleeër Jeroen Piek uit Heerenveen naar de Olympische Spelen helpen. Via het platform Wijzijnsport.nl hoopt de sporter een bedrag van zevenduizend euro op te halen.

Met het geld kan Piek een jaar topsport bedrijven en op die manier een plek te veroveren in het team van Ivo de Bruin, dat zich wil plaatsen voor de winterspelen van 2018 in Pyeongchang.

De crowdfunding campagne start op vrijdag 13 januari en eindigt op zaterdag 25 februari.

Piek zijn sportieve droom is om ooit op het Olympisch toneel te acteren. Hij plaatste zich in 2013 met de viermansbob van piloot Edwin van Calker voor de Spelen van Sochi, maar viel af bij een laatste test. De teleurstelling was zo groot, dat de sporter uit Heerenveen ernstig depressief werd en op enig moment het leven zelfs niet meer zag zitten.

Uiteindelijk is Piek uit het diepe dal gekropen. Een sportief succesvol 2016 heeft hem doen besluiten om nog één keer een poging te doen om zijn droom na te jagen. Aangezien de Olympische sportbond NOC*NCF de bobsport niet meer ondersteund, moet hij andere bronnen aanspreken.

De crowdfunding campagne moet hem helpen om topsport te kunnen bedrijven.

,,Uiteindelijk is mijn missie ook om te laten zien dat je vanuit een diep dal in staat kunt zijn om boven jezelf uit te stijgen. Ik hoop mensen te inspireren om hun dromen na te jagen”, aldus Jeroen Piek.