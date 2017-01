Waar is mijn thuis? Tekeningen van Marjolein Overal in de bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Van 7 januari tot en met 7 februari 2017 exposeert Marjolein Overal in de bibliotheek aan het Kuperusplein, tekeningen van Jebel Ali het dorp uit haar jeugd.

Daarover zegt zij: “Mijn hele jeugd heb ik in een dorpje gewoond genoemd Jebel Ali, wat zoveel betekent als de berg van Ali. Het was in werkelijkheid een heuvel waar zo’n 400 huizen tegenaan gebouwd waren. Die huizen waren voor tijdelijk gebruik neergezet voor de werknemers van de havens van Jebel Ali en hun gezinnen. Het rustige woestijndorpje ligt zo’n 30 minuten vanaf wat nu de wereldstad Dubai is.

40 jaar geleden groeide ik daar op. Een bijzondere wereld. Heet, stoffig, veel zand en een kleurrijke bevolking. Mijn hele leven draag ik de fijne herinneringen aan deze warme wereld met me mee. Wanneer ik eraan terug denk ruik ik meteen de specerijen op de markten, de intense geur van kamelen en de droge woestijnlucht. Ik zie de glimlachen van mysterieuze vrouwen half schuilend achter hun lange gewaden en herinner mij de trotse Arabische mannen hun hoofddoeken ieder op een eigen manier omgewikkeld. Ik zie hoe rijk de bevolking is met hun hechte familiebanden en tradities”.

Met haar tekeningen wil ze laten zien dat het Midden-Oosten een prachtig gebied is met prachtige mensen.

In 1997 emigreerde Overal terug naar Nederland om te studeren aan de academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam, later gevolgd door de Pabo. Tegenwoordig staat de Heerenveense met veel plezier voor de klas en tekent en schildert ze regelmatig.

En dat thuisgevoel? Daarin is ze nog zoekende. Plaatsen, huizen en mensen dragen bij aan een thuisgevoel. Het echte thuisgevoel voor haar , na de vele verhuizingen en veranderingen, is vooral te vinden bij dierbaren en alleen op haar kamertje met pen of potlood in de hand.