Lezing over mediteren in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op maandag 16 januari geeft Mijk Cappenberg een lezing over meditatie in de bibliotheek aan het Kuperusplein 48 in Heerenveen. Zij zal o.a. ingaan op de vraag of je van mediteren gelukkig wordt.

De lezing begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

In de drukte van het alledaagse leven rennen we soms onszelf voorbij. We kunnen het gevoel hebben dat we vast zitten in een saaie routine van alsmaar hard werken Of we zijn druk bezig om overal brandjes te blussen, op het werk, in het gezin, zorgen dat het overal goed gaat met iedereen. In al die activiteiten kunnen we helemaal vergeten hoe het nu eigenlijk met onszelf gaat. Zijn we wel gelukkig en tevreden met ons leven? Hoe weet je eigenlijk wat geluk precies is? Waar komt dat vage gevoel van onrust vandaan? Is daar een oplossing voor?

In deze lezing gaat Mijk Cappenberg dieper in op deze levensvragen. Zij zal toelichten waarom meditatie helemaal niet zweverig is, maar juist een antwoord kan zijn op onze levensvragen. Ook zal zij uitleggen wat nu precies het verschil is tussen meditatie en mindfulness. Tijdens deze lezing kunt u zelf ervaren wat mediteren voor u zou kunnen betekenen. En u krijgt een antwoord op de vraag: word je gelukkig van mediteren? Er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.

Mijk Cappenberg (1955) is afgestudeerd in de pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft werkervaring in het Middelbaar Beroeps Onderwijs, in de hulpverlening, in het begeleiden van mensen bij innerlijke groei, en in het geven van tekencursussen en ontspannings- en meditatie cursussen. Sinds 2003 woont zij in Friesland, waar zij ook als zelfstandig beeldend kunstenares in haar eigen atelier tekent en schildert.