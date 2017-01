Heerenveen krijgt eerste trampoline park van Friesland

HEERENVEEN: Achter de schermen zijn ze druk bezig met de bouw van nieuw trampolinepark in Heerenveen. De nieuwe vestiging van Jump XL, met 38 aaneengeschakelde trampolines komt op de Griend naast het Thialf stadion.

Het is het eerste trampoline park in Friesland. Het park word groter dan 1000 m2 en krijgt een luxe ingericht horecagelegenheid met een panorama terras van 150 m2.

Marco en Ria Kramer uit Bolsward zijn de eigenaren van de nieuwe vestiging. “Wij zijn blij met deze kans en gaan er alles aan doen om er succes van te maken”. We denken dat de locatie geschikt is vanwege zijn ligging in Friesland en mede doordat Heerenveen sporthart van het Noorden is sluit dit goed aan op onze formule. Trampolineparken zijn de laatste jaren populair geworden door de combinatie van beweging en plezier. Door het springen op een trampoline gaan mensen zich beter voelen, zegt Kramer.

“Ons doel is om meer te bieden dan een ander trampolinepark. We organiseren kinderfeestjes, bedrijfsuitjes, freerunning lessen, trampo fitness en puppy jump”

Deelnemers kunnen er Funjumpen, Dodgeball spelen, in de Foampit springen, vette tricks leren, basketballen en vanaf een stunttoren in een Bigairbag springen. Eveneens komt er een Tumbling Lane van 18 meter. Het Trampoline Park biedt verder een on-site café met een panorama uitzicht op het Park zelf. De doelgroep is van 7 jaar tot en met 80 jaar, zegt Kramer met een glimlach.

De keuze voor de plaats naast het Thialf stadion is dat Heerenveen het sporthart van Friesland is. We zoeken zoveel mogelijk de samenwerking op tussen scholen en instellingen. Alles onder één dak gaat het entertainmentcenter het hele jaar open. Eind maart gaan de deuren open en kunnen de deelnemers hun eerste sprongen wagen.