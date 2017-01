140 bestuurders gecontroleerd tijdens alcoholcontrole

JOURE: Afgelopen nacht heeft de politie i.s.m de leden van de vrijwillige politie een alcoholcontrole gehouden in de regio. Er werden 140 bestuurders gecontroleerd. Twee personen kregen een proces verbaal in Joure. Bij hun werd een te hoog alocholwaarde geconstateerd. Een van de bestuurders had een verlopen rijbewijs.



Op de Gaastweg in Sint Nicolaasga werd een bestuurder betrapt met een percentage van 350 ug/l/. Bij een controle op de A 6 werd een verkeersdeelnemer staande gehouden die 39 kilometer te snel langs de wegwerkzaamheden reed.