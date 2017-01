Man beschoten op parkeerterrein Thialf Heerenveen

HEERENVEEN: De politie kreeg zaterdagvond rond half acht een melding van een gewonde man op de parkeeruimte bij het Thialf. Omstanders gaven door dat er met een vuurwapen was geschoten.

De politie kwam daarop met meerdere eenheden ter plaatse. Er bleek inderdaad een man gewond te zijn aan zijn arm. De gewonde man is er in zijn auto snel vandoor gegaan en heeft daarbij waarschijnlijk een aantal andere voertuigen geraakt. Aan het begin van de parkeerplaats is de gewonde man gestopt met zijn auto. Het slachtoffer is naar ziekenhuis gebracht.

De politie start direct een zoekactie naar de dader. Een deel van het parkeerterrein Thialf afgezet ivm sporenonderzoek. De politie meldt dat het slachtoffer aanspreekbaar is en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek van de politie bleek dat er inderdaad is geschoten op de parkeerplaats.

Al snel werd duidelijk dat de gewonde man de directeur Bert Jonker van Clafis ingenieursbureau is. Op Twitter maakte het bedrijf het volgende bekend: Dhr. Jonker maakt het na een incident bij Thialf naar omstandigheden goed. Voor meer informatie verwijzen wij naar politie Noord-Nederland.

De identiteit van de verdachte is bekend. De politie doet een beroep op de dader om zich te melden.

©Foto Flitsnieuws.nl