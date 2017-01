Ongevallen door gladheid in de provincie

FRYSLAN: Zaterdagmorgen en nacht hebben er een aantal ongevallen plaats gevonden in de provincie. De oorzaak was in alle gevallen de gladheid. Op de A 7 bij Terwispel schoot een auto de sloot in, de bestuurster raakte onderkoeld. Ook waren er ongevallen op de A 32 rijrichting Leeuwarden ter hoogte van Wirdum. Bij deze aanrijdingen vielen geen gewonden.

Op het Burg. Kuperusplein in Heerenveen gleed een vrouw uit door gladheid. Ze werd met de ambulance vervoerd.