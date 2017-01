Preventietruck ‘Stop woninginbraken’ in Sint Nicolaasga

In de truck geven medewerkers van politie en gemeente advies en voorlichting over inbraakpreventie. De preventietruck is een initiatief van gemeenten, politie Noord-Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Woninginbraken hebben een enorme impact op de slachtoffers.

De gezamenlijke inspanning van de noordelijke gemeenten, inwoners en politie begint zijn vruchten af te werpen. Het aantal inbraken in Noord-Nederland is de afgelopen tijd gedaald, maar het aantal is nog steeds te hoog en daarmee onacceptabel.