Twee 17-jarige jongens aangehouden wegens inbraak in clubhuis sportvereniging

Omstanders hoorden lawaai bij het clubgebouw en gingen polshoogte nemen. Ze zagen dat een ruit van het pand was vernield en belden de politie. Bij het gebouw hebben ze een van de verdachte in de kraag gevat. Korte tijd later hebben agenten de tweede verdachte aangehouden in de omgeving. Het is nog niet bekend of er iets is weggenomen. De verdachten zijn ingesloten voor verhoor.