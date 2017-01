Dader schietinicident Heerenveen nog steeds spoorloos

Getuigen verklaarden dat er is geschoten. Bij het incident is een persoon gewond geraakt. Hij is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De man is niet ernstig gewond geraakt. Agenten zijn direct in de omgeving op zoek gegaan naar de dader. Zijn identiteit is bekend, maar hij is nog niet aangehouden. Het zou gaan om een zakelijk conflict, waarbij er geen relatie is met het schaatsevenement. De politie doet nader onderzoek op de plaats van het incident. Getuigen worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.