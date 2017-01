Jouw hand mijn glimlach: week van het gebed in Heerenveen

HEERENVEEN: Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14, NBV). Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

De Duitse kerken roepen in het internationale materiaal voor de gebedsweek ons op, om samen verzoening concreet te maken in ons dagelijks leven. Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de rechtvaardiging door het geloof de kern: “Christus is onze gerechtigheid.” Het is tragisch dat dit belangrijke besef eeuwenlang een scheur door de kerk heeft getrokken.

In de gebedsweek in 2017 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij de oproep tot verzoening. In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden:

Zondag van de eenheid: De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema “Verzoening” een speciale oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door verschillende Heerenveense kerkgenootschappen meegewerkt. Een aantal predikanten en voorgangers zal aangeven wat het thema voor hen inhoudt.

Zondag 15 januari 19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5

Bidstonden: Missie Nederland heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden worden georganiseerd door de Gebedswerkgroep Heerenveen, beginnen om 19.30 uur en duren een uur. Ze vinden plaats op de volgende locaties:

Maandag 16 januari Filadelfia

Dinsdag 17 januari Elim

Woensdag 18 januari Goede Herder Kerk

Donderdag 19 januari de Weg

Vrijdag 20 januari Fonteinkerk

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen en zo iets van de eenheid in Christus te ervaren en te laten zien.