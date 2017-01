Mitchell Te Vrede per direct naar Boluspor

HEERENVEEN: sc Heerenveen en Boluspor hebben overeenkomst bereikt over een transfer van Mitchell te Vrede. De spits vertrekt per direct naar de Turkse ploeg die uitkomt in de PTT 1. Lig, de tweede divisie van Turkije.

Te Vrede kwam in augustus 2015 over van Feyenoord en speelde 28 officiële wedstrijden in het shirt van sc Heerenveen. Hierin wist hij 10 keer het net te vinden. Dit seizoen kwam Te Vrede nog niet in actie voor de Friezen.

Technisch manager Gerry Hamstra: ”We zijn blij dat we met elkaar tot een oplossing zijn gekomen en willen Mitchell danken voor zijn inzet bij sc Heerenveen en wensen hem veel succes in Turkije.”