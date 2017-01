Snackbar Banana winnaars van Friesland Open

HEERENVEEN: Zaterdag 7 januari 2017 vond in Sportstad Heerenveen de 9e editie van het zaalvoetbaltoernooi Friesland Open plaats. Dit jaarlijkse voetbaltoernooi, gesponsord door Scherp In Veiligheid wordt elk jaar georganiseerd door JCI Heerenveen en is bedoeld voor bedrijven- en vriendenteams uit de regio Heerenveen. Na een zinderende finale werd uiteindelijk Snackbar Banana bekroond tot de winnaar van 2017. Zij wonnen daarmee als eerste prijs een heerlijk buffet voor het hele team, aangeboden door Brasserie La Fontaine uit Heerenveen.

Gedurende de hele middag streden 23 teams op 4 speelvelden tegen elkaar. In korte partijtjes van 12 minuten werd er fanatiek gevoetbald waarbij zelfs scores van 8-0 werden behaald. Na de kwartfinales en de halve finale troffen uiteindelijk team Jama en team Snackbar Banana elkaar in de super spannende finale! Beide teams waren erg aan elkaar gewaagd. Rond de 9e minuut viel de winnende goal, de wedstrijd bleef spannend en sportief! Hoekstra Schutters en Hangover 69 deelden met elkaar de 3e plaats.

Na afloop van het toernooi werd er nog een verloting georganiseerd waar vele grote en kleine prijzen bij te winnen waren. Zo gingen er een aantal supporters met de hoofdprijs: toegangstickets voor een wedstrijd van SC Heerenveen, Unis Flyers of SC Cambuur naar huis. Na afloop sprak de organisatie namens JCI Heerenveen van een erg sportief en gezellig evenement. Voor 2018 staat de 10e editie al weer op de planning.