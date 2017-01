10.000 euro schade in Oudjaarsnacht Heerenveen

HEERENVEEN: In de Oudejaarsnacht is er voor meer dan 10.000 euro schade toegebracht aan verkeersborden, afvalbakken en straatwerk in Heerenveen. Zo’n 180 verkeersborden moesten het in meer of mindere mate ontgelden. De gemeente heeft daar aangifte van gedaan bij de politie.

Burgemeester Van der Zwan bedankte dan ook de hulpverleners die rond de Jaarwisseling klaar stonden in Heerenveen. Brandweer, politie en toezichthouders hebben hier ongehinderd gewoon hun werk kunnen doen, zoals het hoort: sprak de burgemeester de aanwezigen toe.