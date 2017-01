UNIS Flyers klaar voor één van de mooiste weken van het seizoen

HEERENVEEN: Vrijdagavond start voor UNIS Flyers één van de meest uitdagende weken van het seizoen. De eerste wedstrijd in een serie van 5 wedstrijden in 10 dagen begint tegen Amstel Tijgers in Amsterdam. Zondagmiddag komt Herentals op bezoek in Thialf.

“De spelers kijken uit naar komende week. De intensiteit op de training is om hoog gegaan en ik merk aan alles dat de mannen klaar zijn voor deze uitdagende week”, geeft coach Mike Nason aan.

Afgelopen weekend wist UNIS Flyers zowel Nijmegen als Groningen te verslaan. De coach was tevreden niet alleen met de overwinningen, maar ook vooral met de manier waarop. “We hebben afgelopen weekend 6 perioden goed ijshockey laten zien. Het team was behoorlijk solide en hield tijdens beide wedstrijden het tempo hoog.”

Komend weekend speelt UNIS Flyers tegen 2 ploegen uit Poule A. Twee cruciale duels mede omdat concurrent Den Haag tegen beide ploegen onderuit ging. Een dubbele winst betekent dat UNIS Flyers flink kan uitlopen op de Haagse concurrent.

Vrijdagavond wacht de uitwedstrijd in Amsterdam, de huidige nummer 4. De Amsterdammers wonnen afgelopen vrijdag in Den Haag. Eerder dit seizoen had UNIS Flyers het knap lastig in Amsterdam en werd er pas na penalty shots gewonnen. Nason: “Amsterdam speelt wisselvallig. Qua team is het echter een niet te onderschatten ploeg. Dit blijkt doordat ze in Den Haag bijna al hun kansen wisten af te ronden. Wij zijn ready to go.”

In Thialf staat zondag om 17:00 de topper in de Beneliga op het programma. De regerend kampioen van de Beneliga Herentals komt dan op bezoek. “Het is sinds de Beneliga finale van afgelopen seizoen de eerste keer dat wij hen treffen op het ijs. Onze revanchegevoelens zullen absoluut aanwezig zijn zondag. Het wordt hoe dan ook een spannende wedstrijd en het is een ideale wedstrijd in onze voorbereiding naar de bekerfinale komende woensdag”, vertelt Mike Nason.

Tickets zijn in de voorverkoop met korting verkrijgbaar: http://m.ticketpoint.nl/nl/evenement/339/unis-flyers-heerenveen.html

Agenda wedstrijdmiddag:

15.00 uur – kassa’s geopend

17.00 uur – aanvang wedstrijd

De wedstrijd heeft 3 perioden van 20 minuten met tussendoor 15 minuten pauze

Tarieven:

Familiebundel = 2 volwassen tickets + 2 jeugd tickets t/m 17 jaar – prijs aan de kassa € 22,00 in de voorverkoop € 20,00

Entree volwassenen – prijs aan de kassa € 10,00 in de voorverkoop € 9,00

Entree jeugd t/m 17 jaar – prijs aan de kassa € 4,00 in de voorverkoop € 4,00

Entree voor scholieren en studenten op vertoon van de school/ studentenpas – prijs aan de kassa € 4,00

De ijshockeyhal is via de centrale entreehal van Thialf te bereiken.