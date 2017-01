2017 start met bouw fly-overs Knooppunt Joure

JOURE: Medio januari wordt gestart met de eerste werkzaamheden rond de bouw van de fly-overs voor het nieuwe knooppunt Joure. In de middenberm is ruimte nodig om de steunpunten voor de fly-overs te kunnen bouwen. Daarom wordt vanaf 16 januari de bestaande afzetting op de A6 omgebouwd. De aangepaste maximumsnelheid van 70 km/u blijft van kracht. De nieuwe wegafzetting blijft naar verwachting 20 weken staan.

Aanpassingen

Momenteel zijn de werkzaamheden rondom de aanleg van Knooppunt Joure volop aan de gang. Medio januari start de bouw van de fly-overs van en naar Sneek, het eerste zichtbare betonwerk. Omdat er in de middenberm twee steunpunten voor de fly-overs gebouwd moeten worden is er ruimte nodig. Daarom wordt vanaf 16 januari de bestaande afzetting op de rijbaan Lemmer richting Joure in drie nachten omgezet. In de drie nachten daarna wordt de rijbaan Joure richting Lemmer aangepast. In de nieuwe situatie is een smallere linker rijstrook beschikbaar voor autoverkeer. Het vrachtverkeer zal zich vooral op de rechterrijstrook bevinden. Deze verkeerswijziging is onderdeel van een aantal wijzigingen in het verkeer die nodig zijn voor het ombouwen van het Knooppunt Joure. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Werkzaamheden

Nadat de rijstroken zijn aangepast kunnen de werkzaamheden in de middenberm starten. De geleiderail wordt verwijderd en er wordt verharding aangebracht. Vervolgens worden er damwanden aangebracht rond de twee bouwlocaties. 25 heipalen van 20 meter lang worden per steunpunt de grond in geslagen. Daarna start de verdere afbouw. De wegafzetting zal naar verwachting zo’n 20 weken in beslag nemen waarna de steunpunten aan de zijkanten van de A6 gebouwd zullen worden. In september worden dan de enorme liggers van 50 meter lang over de weg geplaatst.

Knooppunt Joure

De grote rotonde bij Joure maakt plaats voor een doorgaande verbinding tussen de A6 en de A7 (Lemmer-Heerenveen). Ten westen van Joure komt een ongelijkvloerse kruising van en naar Sneek. Bij het project hoort ook het verdiepen van de Langwarder Wielen (in samenwerking met het Friese Merenproject) en de aanpak van de entree van Joure inclusief een ovonde, busstation en carpoolterrein.

Drie overheden, één doel Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen in een bestuurlijke alliantie. Elke partij heeft een eigen verantwoordelijkheid binnen het project. Uiteindelijk hebben zij een gezamenlijk doel; namelijk een sterk, veilig en bereikbaar Fryslân.