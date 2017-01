Happen naar de Baas in Heerenveen: Cabaretier Ruurd Walinga hengelt naar geluk

Heerenveen – Cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden komt begin volgend jaar op uitnodiging van de Commissie Vorming en Toerusting naar Heerenveen. Hij speelt dan zijn cabaretprogramma ‘Happen naar de Baas’ in Trinitas over verlangens en geluk en hoe we de Blijde Boodschap vandaag de dag kunnen overbrengen.

Walinga legt uit waarom Jezus ons vergeleek met vissen en waarom we vissers van mensen moeten worden. Na een originele mini-cursus kan voortaan iedereen binnen een minuut het evangelie vertellen en krijgt dan een vispas. Overigens is er volop gelegenheid om in discussie te gaan met elkaar en met de cabaretier.

In de show zitten verscheidene liedjes die op zijn cd ‘Wie ben jij’ staan. Ruurd Walinga is sinds 1999 actief en heeft twaalf programma’s waarmee hij de ‘blijde boodschap’ overbrengt. Hij heeft ook shows voor kinderen en ouderen. Happen naar de Baas is voor alle leeftijden geschikt. Zijn motto is ‘water in wijn’, het eerste wonder dat zijn grote voorbeeld deed: het herstellen van de feestvreugde.