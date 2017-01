Jubileumeditie mtb-tocht SCO/Ten Veen 2Wielers

OLDEHOLTPADE: 15 januari 2017 is het zover. De 5e editie, een jubileum, van de mountainbike-toertocht van k.v. SCO. En dat wordt niet zomaar een dag, die 15 januari. De deelnemers kunnen deze keer kiezen uit maar liefst drie afstanden; 30 km, 50 km of 70 km. Voor elke mtb’er is er een afstand.

Om 9.15 uur klinkt het startschot voor de 70 km en zullen de snelle jongens/dames een prachtige tocht tegemoet moet gaan die afgewisseld wordt met asfalt en veel onverharde paden. Een kwartier later, 9.30 uur mogen ook de deelnemers van de 30 en 50 km de trappers laten bewegen. Ook deze 2 routes zit vol verrassingen.

Vanaf het sportcomplex ‘De Hoolt-Tuun’ van SCO gaan de mtb’ers in oostelijke richting naar Nijeholtpade/De Hoeve. Via het lindepad, de mooie witte brug over De Linde, racet men om De Hoeve naar het Rode Dorp. Daar duikt men de bossen in richting Zandhuizen. De deelnemers van de 50 en 70 km vervolgen hun weg eerst naar Noordwolde-Zuid. En de 70km maakt zelfs een lus via Frederiksoord en de prachtige bossen rondom Vledder en Vledderveen. Ondertussen zijn de deelnemers van de 30km via de landerijen alweer op de terugweg richting De Hoeve waar bij de Kontermansbrug een cateringpost is. De finish in zicht? Vergeet het. Er wordt eerst nog gekoerst richting Wolvega. En daar wacht een verrassend element van de route. Maar eerst weer terug naar de deelnemers van de 70 km, zij ploeteren ergens door de bossen van Vledder en Vledderveen. Via Vledderveen gaan zij richting de Spokeplas waar men voor de 2de maal bij de cateringpost kan stoppen voor een versnapering.

De 50km rijders hebben Spokeplas allang achter zich gelaten en fietsen inmiddels door de landerijen ten zuiden van Oldeholtpade. Ook zij gaan de verrassing in Wolvega tegemoet. En deze is bij Ten Veen 2 Wielers in Wolvega. Onze hoofdsponsor Ten Veen 2Wielers pakt deze jubileumeditie ook uit. Elke deelnemer kan op bijzondere wijze een kijkje nemen in de winkel van Ten Veen 2Wielers Wolvega. Dit gebeurt onder een luid gejuich. Naast een komiek is er de nodige muzikale ondersteuning! Nadat iedereen van deze ervaring is bekomen fietst men via de straten van Wolvega, o.a. langs het beeld van Pieter Stuyvesant, naar de spoortunnel in Wolvega. De wijk ‘De Tuinen’ wordt aangedaan om vervolgens de bossen weer in te duiken op naar de finish in de Hoolt-Tuun. Daar wacht een heerlijke kom snert op elke deelnemer.

Wij wensen alle deelnemers alvast heel veel succes! Tot zondag 15 januari bij k.v. SCO.

Meer informatie: www.mtboldeholtpade.nl.