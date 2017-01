Bijzonder geveldoek voor Leeuwarden-Fryslân 2018

LEEUWARDEN: Vandaag is op het kantoor van ING Leeuwarden een groot geveldoek onthuld in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. Het geveldoek blijft hangen tot eind volgend jaar en is gemaakt door fotograaf en kunstenaar Jaap Vliegenthart. Om zijn maatschappelijke betrokkenheid bij Leeuwarden te tonen is ING de trotse hoofdsponsor van de culturele hoofdstad van Europa in 2018. De onthulling is de eerste stap in aanloop naar volgend jaar waarin diverse evenementen worden georganiseerd in de provincie Friesland.

Fred Tuininga, directeur ING Leeuwarden: “Als grote werkgever in Friesland is Leeuwarden voor ING zeer belangrijk. Via deze sponsoring wil ING mensen laten genieten van alle mooie culturele projecten die Culturele Hoofdstad van Europa te bieden heeft.”

Jaap Vliegenthart: “Je blootstellen aan cultuur is een verrijking voor je persoonlijke groei. Om jezelf vooruit te helpen, is het belangrijk dat je anders leert kijken naar de wereld. Stel veel vragen en vertrouw op je eigen gevoel, je eigen mening. Leeuwarden, de hemel Mariablauw en de zon schijnt opgetogen, is een verhaal van twee steden: de Nederlandse en de Friese. Daartussen is er een plek waar de kinderen spelen en de vogels zingen. Dat gevoel hebben we getracht samen te vatten in dit beeld dat nu te bewonderen is op het ING gebouw.”

“Het is een beeld waar je dingen in kan blijven ontdekken als je er lang genoeg naar kijkt. Wij zijn ontzettend trots op Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa 2018 en hopen zo een mooie bijdrage te leveren”, aldus Tjitske Benedictus, hoofd Sponsoring & Events ING. “